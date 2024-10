POZZUOLI/ Ritardi nella riapertura dell’area spettacoli di Villa Avellino, parte la raccolta firme

POZZUOLI – Con una petizione on line il movimento politico Pozzuoli ORA chiede all’amministrazione Manzoni la riapertura dell’area spettacoli di Villa Avellino. Lo spazio è chiuso da oltre nove anni per un intervento di rifacimento, concluso da tempo, dopo il quale è stato restituito alla libera fruizione come è sempre stato, ma riaperto solo per qualche evento spot, tra l’altro a pagamento.

L’APPELLO – “Quel piazzale rappresenta uno dei luoghi più incantevoli e preziosi del centro cittadino – si legge dalla petizione on line – regalando uno scorcio mozzafiato sul golfo rivolto al tramonto. Quel piazzale, cosa più importante, è un luogo pubblico e dopo i milioni di fondi pubblici spesi deve essere restituito ai cittadini. È da segnalare che nell’area interessata dai lavori ormai terminati e ancora sottratta alla libera fruizione sono ubicati gli unici servizi igienici del parco che ne resta sguarnito. Questa chiusura è uno sfregio ai cittadini di Pozzuoli. Non possiamo permettere che un patrimonio di tale portata resti inaccessibile! Chiediamo con forza la riapertura immediata del belvedere di Villa Avellino! Vogliamo che questa terrazza sul mare torni a essere un luogo aperto e vissuto da tutti i cittadini, un simbolo della bellezza e della vitalità di Pozzuoli”.