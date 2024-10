BACOLI/ Ladri d’appartamento e furti d’auto: è allarme in città

BACOLI – Ancora furti nelle alcune abitazioni di Bacoli. Nella serata di ieri, intorno alle 20.30, due malviventi si sono introdotti in un abitazione a via Pietro Fabris, nei pressi del Castello di Baia. Bande di ladri d’appartamento e di auto che stano battendo l’intera città.

TOPI D’APPARTAMENTO – Segnalazioni apparse sui social arrivano dal Fusaro, dal centro di Bacoli, ma anche da Cuma, dove in alcuni casi i malviventi sono stati scoperti e messi in fuga prima di mettere il colpo a segno. Ritornando all’accaduto di domenica sera, i ladri sono entrati in azione dopo il tramonto. Poteva andare peggio, se non fosse scattato l’antifurto facendo scappare i due ladri che indossavano uno scaldacollo.

FURTI D’AUTO – Negli ultimi mesi, il fenomeno sta suscitando molta preoccupazione nella popolazione non solo per i danni economici, ma anche per il crescente senso di insicurezza diffuso nel paese. Nell’ultima settimana almeno 3 auto sono state rubate sul territorio. Nessuna di esse, al momento, è ritornata all’ovile. La questione cruciale, sollevata da molti cittadini, riguarda la gestione di queste numerose telecamere di sicurezza annunciate dal Sindaco, ma che fino ad ora non sono riuscite a soddisfare le esigenze di controllo e sicurezza. L’apparente copertura capillare delle strade, così come scritto più volte dal primo cittadino sui social, non sta fungendo da deterrente, in modo da prevenire gli episodi di criminalità. I furti, a quanto pare, continuano a verificarsi in maniera reiterata, sollevando tra la popolazione interrogativi sull’effettiva funzionalità e monitoraggio del sistema di sorveglianza.