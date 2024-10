POZZUOLI/ La banda con spranghe e bastoni in giro per Monterusciello prima del raid in piazza «Fanno paura» – IL VIDEO IN ESCLUSIVA

POZZUOLI – Tutti vestiti di nero, cappucci, caschi, bastoni e spranghe. Si muovono come un plotone lungo una scalinata tra i lotti popolari di Monterusciello. Dai balconi si sentono i commenti terrorizzati dei residenti. Sono una ventina, pronti all’imboscata da mettere in atto nel centro storico di Pozzuoli. Tra di loro ci sono alcuni rampolli della camorra locale, appartenenti alle famiglie della galassia dei Longobardi-Beneduce.

LA FOLLIA – È il racconto di un sabato sera di follia impresso in due brevi video di cui siamo entrati in possesso, insieme a numerose testimonianze. Immagini che restituiscono uno spaccato di violenza e senso di anarchia. Dai palazzi popolari la scena poco dopo si sposta per le strade di Monterusciello: qui si vede la banda in sella alle moto dirigersi verso Piazza a mare per la spedizione punitiva. Vengono ripresi da un pulmino privato «Fanno paura, non sia mai ti vedono questi» esclama terrorizzato un ragazzino.

IL VIDEO