Miseni Dies Natalis al Parco archeologico delle Terme di Baia

BACOLI – Domenica 13 Ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 16.30, presso il Parco archeologico delle Terme di Baia, si terrà l’evento “Miseni Dies Natalis”, un evento storico ricostruttivo dedicato alla storia dell’antica Misenum, sede della flotta imperiale romana (classis Misenensis), e alla figura del comandante Plinio il Vecchio. Il pubblico avrà l’opportunità di conoscere e rivivere alcuni aspetti della vita civile e militare del mondo romano: marinai (classiarii), legionari e gladiatori con i relativi banchini di didattica saranno presenti per intrattenere i visitatori con spiegazioni e dimostrazioni militari. L’evento è organizzato dal Parco archeologico dei Campi Flegrei in collaborazione con Dyron Consulting di Roberto Cinquegrana, specializzato nell’organizzazione in Italia ed all’estero di eventi storico rievocativi, con il patrocinio morale del Comune di Bacoli e dell’Assessorato alla Cultura. Parteciperanno le associazioni: Classis Misenensis (Flotta di Miseno) Nova Bellatores (Gladiatori) I Legio Minervia P.F. (Legionari).