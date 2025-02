POZZUOLI/ Ristoranti e bar senz’acqua calda: tre chiusure nel centro storico, uno rubava energia elettrica

POZZUOLI – Carenze igienico sanitarie, mancanza di acqua calda, presenza di prodotti ittici non tracciati e in un caso c’è anche un furto di energia elettrica. E’ quanto hanno scoperto nel fine settimana i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che insieme a personale dell’ASL Napoli 2 Nord e dell’Enel hanno condotto una serie di verifiche all’interno dei locali nel centro storico di Pozzuoli.

I CONTROLLI – Nel dettaglio: un ristorante è stato chiuso in quanto al suo interno è stata riscontrata la mancanza di acqua calda. Duranye in controlli sono stati trovati anche circa 50 kg di prodotti ittici non tracciati. Il cibo è stato sequestrato e a carico del titolare è stata elevata una multa totale di 2.700 euro. Sempre nel centro storico di Pozzuoli un’enoteca è stata chiusa dopo la scoperta di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il titolare è stato denunciato a piede libero per furto di energia elettrica e multato per carenze igienico-sanitarie. Problemi di natura sanitaria sono stati riscontrati anche in due bar del centro: uno è stato chiuso per mancanza di acqua calda, l’altro è stato solo sanzionato.