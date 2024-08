POZZUOLI/ Rissa in campo, Daspo per due calciatori della Puteolana 1909

POZZUOLI – Due calciatori dell’Asd Puteolana 1909 sono stati raggiunti da un provvedimento di Daspo per aver contribuito ai disordini in campo, lo scorso 6 aprile, durante la partita contro l’Asd Lacco Ameno 2013. Con il loro comportamento avrebbero contribuito al verificarsi dei disordini, aggredendo due calciatori dell’altra compagine. In totale i carabinieri della compagnia di Ischia hanno notificato il provvedimento emesso dall’Autorità di pubblica sicurezza nei confronti di quattro persone. Durante la partita – valevole per la 24^ giornata del campionato di calcio regionale dilettantistico Campania di prima categoria, girone b – ci furono dei disordini e i carabinieri dovettero intervenire. Il primo a dover subire il provvedimento che dura un anno è un 17enne del posto che aveva tentato di scavalcare la recinzione del rettangolo di gioco e poi si era rifiutato di fornire ai militari intervenuti indicazioni sulla propria identità personale. Il secondo e il terzo sono due calciatori della Puteolana. L’ultimo è un altro supporter locale, ha 24 anni e aveva tentato di scavalcare la recinzione.