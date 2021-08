POZZUOLI – Così come lo scorso anno, anche l’edizione 2021 del Pennone a Mare-Palo di Sapone, previsto per tradizione il 15 agosto a Pozzuoli, non si farà. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, d’accordo con la Pro Loco Pozzuoli, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e il Comitato dei Pescatori, tenendo conto della normativa anti covid e per evitare rischiosi assembramenti. Per gli stessi motivi annullato anche lo spettacolo dei fuochi pirotecnici nella tarda serata del ferragosto. Il Pennone a Mare è una festa popolare legata alla devozione dei pescatori puteolani per la Madonna Assunta, a cui assistono ogni anno migliaia di persone da terra e da mare. Lo scorso anno l’evento è stato iscritto nell’Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani. La manifestazione è l’unica festa popolare conservata a Pozzuoli, nonostante i grossi cambiamenti che hanno caratterizzato, dall’inizio del Novecento, il tessuto socio-economico cittadino.