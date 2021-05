POZZUOLI – “E’ bene quel che finisce bene”. Dopo poche ore dalla pubblicazione della segnalazione di un nostro lettore è stata rintracciata la proprietaria del motorino che tre giorni fa era stato abbandonato davanti alla fermata dei pullman in via Monterusciello. Ieri sera i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli, attraverso il numero di targa, sono riusciti a risalire all’identità della proprietaria che nel frattempo aveva saputo del ritrovamento attraverso il nostro giornale. Il furto era stato messo a segno mercoledì in piazza Vittoria, dove la giovane proprietaria aveva parcheggiato il mezzo per recarsi al lavoro. Testimoni raccontano di aver visto un uomo di colore abbandonare il mezzo a Monterusciello, dopo essere rimasto senza carburante. Per due giorni è rimasto fermo in strada, occupando anche parte della corsia senza che nessuno lo segnalasse alle autorità competenti. Per due giorni gli autisti dei pullman di linea hanno dovuto scansarlo. Fino alla segnalazione da parte di un lettore e di una lettrice di Cronaca Flegrea. Nella notte è arrivato il lieto epilogo: il mezzo è stato riconsegnato alla proprietaria che con un carroattrezzi lo ha riportato a casa.