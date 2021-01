POZZUOLI – L’Ufficio Mobilità del Comune di Pozzuoli, con sede in via Tito Livio 6, al fine di assicurare le operazioni di rinnovo, per l’anno 2021, dei contrassegni per l’accesso e/o la sosta nella zona a traffico limitato (Ztl) e nella zona di particolare rilevanza urbanistica (Zpru) rimodulerà i propri orari di accesso al pubblico a partire da lunedì 11 gennaio e fino al 28 febbraio 2021. In particolare, dal lunedì al venerdì, l’ufficio sarà aperto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15:30 alle 18:30, il sabato invece dalle 9 alle 12. Per prevenire occasioni di contagio da Covid 19, gli accessi saranno contingentati, anche con l’ausilio di un servizio di guardiania, e consentiti per un massimo di due persone ogni 15 minuti.