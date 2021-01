BACOLI – È partita la pulizia delle spiagge di Bacoli per rimuovere i rifiuti che coprono gli arenili dopo le ultime mareggiate. In azione ci sono i volontari di Legambiente, sostenuti dall’azienda Flegrea Lavoro e dal comune di Bacoli. Oltre alla pulizia delle spiagge è in corso anche quella delle strade, invase dalla sabbia che rappresentano un serio pericolo per auto, moto e pedoni.