POZZUOLI/ Rimpasto nella Giunta Manzoni: c’è il nome di Mariasole La Rana come nuovo assessore

POZZUOLI – C’è il nome di Mariasole La Rana tra i papabili nuovi assessori della Giunta Manzoni. L’insegnante puteolana, tesserata con il partito di Europa Verde, sarebbe pronta ad entrare nell’esecutivo in quota Andreozzi-Migliucci. Il nome è stato fatto durante l’ultimo incontro avuto dalla coppia con il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, il quale avrebbe dato l’ok all’operazione. Resta ancora da capire La Rana al posto di chi entrerà in Giunta, anche se prende quota l’addio di Fabiana Riccobene che nei giorni scorsi ha portato le proprie dimissioni sulla scrivania del primo cittadino.

GLI ASSESSORI – Messa in preventivo l’uscita dalla maggioranza del gruppo di “Pozzuoli al Centro” di Gennaro Pastore, Manzoni starebbe ora lavorando per consolidare i rapporti con Gennaro Andreozzi ormai da tempo in rottura con gli altri due colleghi di partito Enzo Pafundi e Paolo Tozzi. L’operazione arriverebbe dopo il “no grazie” da parte di Fiorella Zabatta che avrebbe declinato l’invito di Manzoni ad entrare nell’esecutivo. Con l’ingresso di Mariasole La Rana, le cui doti professionali e umane sono indubbie, Europa Verde porterebbe comunque a due (l’altra è Zazzaro) il numero di assessori presenti in Giunta.