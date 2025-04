Il ministro della Difesa Crosetto al giuramento dei cadetti «L’Accademia a Pozzuoli? Una valutazione va fatta»

POZZUOLI – «Ci sono delle ragioni storiche per fare il giuramento qua oggi, e poi una riflessione su quello che sta accadendo a Pozzuoli va fatta, non la farà certamente la Difesa ma la Protezione Civile, e la Difesa si adeguerà». Lo ha detto questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto durante il giuramento dei cadetti dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli che si è tenuto “per motivi di sicurezza legati al bradisismo” presso la Scuola Allievi Sottufficiali dell’Aeronautica Militare di Caserta. «Non è un errore aver spostato il giuramento – ha detto Crosetto, che ha risposto alle domande sul trasferimento della cerimonia da Pozzuoli a Caserta – Il mio compito è pensare a qualunque evenienza, sia quelle positive che negative, mi auguro che quella zona non subirà mai nulla di negativo, ma nel momento in cui ci sono scosse, nel momento in cui le famiglie dei ragazzi si dicono preoccupati, io devo indagare qualunque tipo di preoccupazione. Io devo guardare quello che mi dicono gli esperti, ad oggi l’accademia è ancora lì, si è spostato solo il giuramento. Non si lamenta nessuno se il giuramento viene fatto a piazza del Plebiscito, non capisco perchè debbano farlo se viene fatto a Caserta».