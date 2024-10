POZZUOLI/ Rimborsi, i consiglieri scrivono alla dirigente e al segretario generale: «Perché non pubblicarli?»

POZZUOLI – Continua a tenere banco il caso-rimborsi al comune di Pozzuoli. Dopo l’accesa discussione tra il sindaco Gigi Manzoni e la dirigente Giuseppina Flagiello, nella tarda mattinata di venerdì i capigruppo hanno protocollato una lettera attraverso la quale – in sintesi – chiedono al comune i motivi della mancata pubblicazione dei rimborsi. Nella missiva, indirizzata alla Flagiello e al segretario generale Matteo Sperandeo (e per conoscenza al sindaco Gigi Manzoni e al presidente del consiglio Mimmo Pennacchio), i consiglieri hanno anche chiesto di pubblicare, qualora non ci fossero problemi ostativi, le cifre che l’Ente versa ai vari datori di lavoro per le attività nelle commissioni consiliari e i gettoni di presenza.

IL CASO – Quanto costa l’attività di ogni singolo consigliere al comune di Pozzuoli? E’ la domanda che i cittadini si pongono e che Cronaca Flegrea ha voluto portare all’attenzione pubblica in nome di una totale trasparenza.