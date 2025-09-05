POZZUOLI/ Rimborsi ai consiglieri comunali, Andreozzi (Europa Verde) “Speriamo che la giustizia faccia il suo corso”

POZZUOLI -Auspica una veloce indagine, affinché si faccia chiarezza, Gennaro Andreozzi, consigliere di maggioranza di Europa Verde, che ha detto la sua sui rimborsi ai consiglieri comunali. “Speriamo che la Giustizia nella quale credo, faccia il suo corso senza dilatare i tempi” ha scritto su Facebook commentando la notizia di una seconda tranche da 100mila euro da destinare ai sei datori di lavoro dei componenti dell’Assise. Il riferimento di Andreozzi è anche all’indagine in corso da parte della Guardia di Finanza su presunte irregolarità in merito alle richieste dei rimborsi, la tempistica delle assunzioni e le modalità dei rapporti lavorativi.