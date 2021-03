POZZUOLI – Su decreto del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, a partire da domani, sabato 20 marzo, sarà riattivato il mercato alimentare al dettaglio, ittico e ortofrutticolo, di via Fasano. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’adeguamento dell’area mercatale alle indicazioni contenute nell’ordinanza regionale n. 9 del 15 marzo 2021, e in particolare dotando gli operatori che ne erano sprovvisti dell’accesso diretto alla rete idrica, considerando che l’area già era nelle condizioni di poter regolamentare l’ingresso degli utenti. L’accesso contingentato, per un massimo di 20 persone, sarà garantito attraverso il servizio dei volontari della protezione civile. Dovrà, inoltre, essere assicurata l’osservanza delle prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania e dall’Autorità Comunale in relazione a tutti gli obblighi comportamentali necessari al contenimento del contagio da covid 19.