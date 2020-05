POZZUOLI – Da lunedì 4 maggio sarà possibile nuovamente passeggiare nelle ville, nelle villette e nei belvedere della città, oltre che sul lungomare Pertini, senza limitazioni di orario e con l’obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Lo ha stabilito con apposita ordinanza il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, il quale ha anche precisato che in tali luoghi si potrà fare corsa ma solo dalle ore 6:00 alle ore 8:30 mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

RESTANO CHIUSI – Inoltre, è vietata qualsiasi forma di assembramento o attività ludica o ricreativa all’aperto, mentre rimarranno interdette le aree giochi per bambini e quelle sportive del lungomare Pertini. Restano chiusi invece Villa Avellino, l’Oasi di Monte Nuovo e il Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne. Nel provvedimento, il sindaco ha precisato infine che, in esecuzione del Dpcm del 26 aprile, potrà disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto dell’ordinanza.