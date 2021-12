POZZUOLI – Taglio del nastro per la mostra sui reperti archeologici trovati a Cuma, allestita al Rione Terra dal Parco archeologico dei Campi Flegrei. «Cuma e il Rione Terra rappresentano due poli di attrazione turistico-culturale di un valore assoluto per Pozzuoli e per l’intera area flegrea. E non è certamente un caso che la mostra “Terra. La scultura di un paesaggio”, la quale raccoglie i frutti di un lavoro straordinario compiuto appunto a Cuma, ricco di testimonianze e fucina inesauribile di storia e cultura, sia ospitata al Rione Terra. In attesa che trovi la definitiva esecuzione il progetto di un museo civico e archeologico da realizzare proprio nei locali del Palazzo De Fraja. Un altro tassello di quel mosaico che va pian piano componendosi e che fa dell’antica rocca un sito archeologico, architettonico, culturale e religioso di assoluta eccezionalità», è il commento del sindaco Vincenzo Figliolia. La mostra è aperta al pubblico fino al 31 marzo 2022 il sabato e la domenica, dalle 8:30 alle 17, con ingresso gratuito. Il giovedì è riservato alle scuole.