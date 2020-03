POZZUOLI – Seconda rapina in tre giorni ai danni della tabaccheria “Avolio” di Licola Borgo. Ieri mattina, alle otto in punto, un rapinatore armato e col volto coperto da un passamontagna ha fatto irruzione nel locale e dopo aver minacciato i due titolari si è fatto consegnare soldi e dieci stecche di sigarette. Poi raggiunto un’utilitaria parcheggiata lungo via dei Platani ed é scappato. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno acquisito le immagini delle telecamere e la denuncia delle vittime. La tabaccheria Avolio, l’unica attività commerciale rimasta aperta al Borgo, aveva già subito una rapina martedì scorso: anche in quell’occasione due uomini armati portarono via soldi e sigarette.