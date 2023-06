POZZUOLI/ Rapina con spari a Lucrino: portati via due Rolex da 40mila euro

POZZUOLI – Hanno rapinato marito e moglie portando via loro due Rolex e per coprirsi la fuga hanno sparato in aria due colpi di pistola. Attimi di terrore ieri a Lucrino, dove due uomini armati hanno preso di mira una coppia di coniugi quando erano da poco passate le 21. In sella a uno scooter i malviventi, con i volti coperti da passamontagna, hanno avvicinato le vittime e dopo averle minacciate con le armi si sono fatti consegnare i preziosi orologi dal valore di 40mila euro.

GLI SPARI – Attimi concitati, durante i quali sono stati esplosi anche due colpi in aria dopo la reazione di una delle vittime, che ha tentato di rincorrere a piede lo scooter. Tentativo analogo è stato fatto anche dalla donna, che si è messa alla guida del veicolo di cui, dopo pochi metri, ha perso il controllo finendo nell’opposta corsia di marcia provocando un incidente. A quel punto i malviventi hanno avuto vita facile, riuscendo a fare perdere le tracce. Sul posto sono giunte le volanti del commissariato di Pozzuoli. Acquisite le testimonianze delle vittime e le immagini di alcune telecamere installate in zona, i poliziotti hanno avviato indagini per risalire all’identikit dei rapinatori.