POZZUOLI – «Gentile direttore, abito nel quartiere di Monterusciello, precisamente in via Curzio Malaparte n8. Qui nelle ultime 4 notti si sono verificati 2 furti d’auto e ben 4 tentativi di furto fortunatamente non riusciti, in poche parole 2 auto rubate e 4 scassate (tra queste 4 auto scassate c’è anche la mia). Purtroppo la situazione non migliora, e non è solo nel mio parco ma per tutto il quartiere. Io stamattina (ieri, ndr) ho chiamato anche la caserma dei carabinieri di Monterusciello per la segnalazione e mi hanno promesso che nella notte passeranno più spesso nella zona. Lo spero vivamente perché non se ne può più. Uno fa tanti sacrifici per poi ritrovarsi o senza macchina o con una macchina rotta. PS: Queste sono le foto di stamattina di due auto (sono una Punto e un Kubo ) che hanno tentato di rubate stanotte.»

1 di 4