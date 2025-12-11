POZZUOLI/ Raccolta rifiuti, la denuncia: «Da settimane chiamo al numero verde della De Vizia ma nessuno risponde»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro Redattore, vorrei segnalare un problema che riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti nel nostro comune. Da svariate settimane sto provando insistentemente a chiamare il numero verde dedicato (800 903 626) senza successo. La linea risulta perennemente down. Nel dubbio di un mio errore, ho controllato nuovamente il sito del comune e quello della ditta incaricata alla gestione del servizio (la De Vizia) e, nella ricerca, mi sono imbattuto in numerosi feedback negativi lasciati da altri cittadini che hanno riscontrato il mio stesso problema, alcuni segnalano la medesima problematica dal periodo di Agosto ad oggi. Spero che questa segnalazione possa aiutare a risolvere il problema e a migliorare il servizio per tutti i cittadini che, come noi, pagano profumatamente la Tari per ricevere un servizio a dir poco scandaloso, discontinuo o totalmente assente. Grazie per l’attenzione.» (E. Testa)