POZZUOLI – Stop alla sosta a via Napoli. Nelle giornate di domani e martedì, a partire dalle 8 del mattino fino alle 17, non sarà possibile parcheggiare su entrambi i lati della carreggiata dal civico 127 al civico 151. Con un’ordinanza è stato, infatti, istituito un divieto di sosta temporaneo in quanto lunedì e martedì saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria della condotta fognaria e di pulizia delle caditoie.