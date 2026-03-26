POZZUOLI/ Progetto COPRA, manifestazione al Pala Trincone di Monterusciello

POZZUOLI – Si terrà venerdì 27 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso il Palazzetto dello Sport “A. Trincone” di Monterusciello, l’evento conclusivo del progetto “COPRA – Contrastare la povertà educativa, prevenire l’abbandono scolastico, azioni a supporto della scuola e del territorio”. L’iniziativa, promossa da ACLI CAMPI FLEGREI APS insieme ai partner del progetto, rappresenta un importante momento di confronto e condivisione dei risultati raggiunti nel corso delle attività svolte negli ultimi anni sul territorio.

LA MANIFESTAZIONE – L’evento vedrà il coinvolgimento attivo degli studenti, protagonisti della giornata attraverso la presentazione di cortometraggi realizzati nell’ambito di percorsi educativi dedicati al tema delle vecchie e nuove dipendenze. I lavori sono stati sviluppati in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Napoli 2 Nord, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su tematiche di grande attualità e impatto sociale. Alla manifestazione, che vedrà la partecipazione dell’artista Luca Sepe ed altri amici dello spettacolo, parteciperanno inoltre referenti istituzionali, esperti del settore e testimonianze dal mondo della musica e dello spettacolo, che contribuiranno ad arricchire il dibattito e a rafforzare il messaggio educativo rivolto alle nuove generazioni. L’evento rappresenta anche un’occasione significativa per fare rete tra scuole, istituzioni e realtà del territorio, favorendo lo scambio di buone pratiche e riflessioni sui percorsi futuri per contrastare la dispersione scolastica.