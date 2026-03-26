MONTE DI PROCIDA/ Giusy Lubrano lascia la maggioranza: “Ripetuti attacchi alla mia persona”

MONTE DI PROCIDA – Era nell’aria da mesi. La consigliera Giusy Lubrano la scia la maggioranza e si dichiara indipendente. La decisione arriva dopo l’ultimo consiglio comunale, durante il quale l’ex consigliera di maggioranza, in forte contrasto con l’amministrazione, è stata più volte invitata a lasciare il gruppo “Ora Monte di Procida”. “Si tratta di una decisione sofferta ma ormai inevitabile. – fa sapere Lubrano – Ho dovuto purtroppo registrare, negli ultimi mesi, un crescente isolamento politico e ripetuti attacchi rivolti alla mia persona proprio da parte dei consiglieri eletti nella lista con la quale mi sono candidata alle elezioni del 2024 e, con sommo rammarico, anche da parte dello stesso sindaco nel quale ho avuto fiducia e di cui ho contribuito all’elezione”. Poi la consigliera indipendente fa un passaggio sugli ex colleghi di lista: “Per i miei ormai ex colleghi di lista e di gruppo consiliare sono diventata, da tempo, un facile capro espiatorio e il comodo pretesto per evitare una discussione seria ed approfondita sui temi politici ed amministrativi più importanti”. Poi si difende dalla campagna diffamatoria nei suoi confronti: “Da tempo è partita, nei miei confronti, una campagna di diffamazione senza alcun fondamento giuridico e che non ha potuto in alcun modo dimostrare comportamenti men che corretti da parte mia. A fronte di questi attacchi strumentali, evidentemente volti ad indebolire l’amministrazione comunale e la sua maggioranza, non ho ricevuto alcuna solidarietà da parte dei membri del mio gruppo consiliare e dello stesso Sindaco. La mia costante disponibilità al confronto sul tema è stata ignorata ed ho dovuto, purtroppo, registrare una progressiva, sistematica ed irrazionale presa di distanza del gruppo nei miei confronti”.

LA VICINANZA – “Come se non bastasse, – conclude – la mancata solidarietà si è tradotta nella reiterata richiesta che io rassegnassi le dimissioni da consigliere comunale e nella costante esclusione dalle decisioni ed iniziative del gruppo consiliare. È il segno di un triste declino della maggioranza consiliare uscita vincente dalle urne nel giugno 2024 e oggi evidentemente attenta più alle polemiche interne e alla rincorsa di campagne social infondate quanto anonime che alla definizione di un’azione amministrativa autonoma e veramente attenta alle reali esigenze della nostra comunità. Rivendico ancora una volta, fermamente e con fierezza, la mia integrità personale e la correttezza del mio operato come consigliere comunale e sono pronta a difenderla in tutte le sedi”.