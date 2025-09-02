POZZUOLI/ Prende a schiaffi la madre: 49enne arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne di Pozzuoli, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale, indicando il figlio, ha raccontato che lo stesso, poco prima, l’aveva dapprima minacciata e poi aggredita fisicamente. Per tali motivi, l’uomo è stato arrestato.