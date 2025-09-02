Droga, 67enne arrestato a Fuorigrotta

FUORIGROTTA – Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 67enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, un agente del Commissariato San Ferdinando, libero dal servizio, nel percorrere via Caravaglios ha notato il 67enne mentre riceveva una busta contenente 250 grammi di marijuana da parte di un soggetto che, a bordo di uno scooter, si è poi allontanato repentinamente facendo perdere le proprie tracce. L’agente, prontamene intervenuto, è riuscito a bloccare il prevenuto anche grazie all’ausilio degli agenti del Commissariato San Ferdinando; pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto 33 grammi di hashish e un bilanciano di precisione. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo a bordo dello scooter e lo hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.