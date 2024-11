POZZUOLI/ Poca gente in piazza, commercio in ginocchio ma il sindaco Manzoni si esalta con Minnie e Topolino – LE FOTO

POZZUOLI – Piazza della Repubblica semi deserta, più della metà delle attività chiuse e commercio in ginocchio Nonostante questo scenario, però, c’è chi riesce ad esaltarsi guardando Minnie, Topolino e le bolle di sapone. E’ il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che in un riesce a guarda lì, dove forse non tutti riescono. Lo fa con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “La nostra amata Piazza della Repubblica si è trasformata ancora una volta in un piccolo palcoscenico di allegria! – ha scritto – Nonostante il freddo, Pozzuoli dimostra il suo grande cuore e la sua voglia di passare qualche ora in compagnia nel centro storico antico. Le attività del mercatino enogastronomico della mattina stanno diventando un vero punto di riferimento. Il ritorno del coro dei morantini ha lasciato una seconda scia di gioia in cassa armonica. Topolino e Minnie sono state le due star della piazza senza sottovalutare gli spettacoli di animazione, di fuoco e di stupende bolle che hanno lasciato i presenti senza parole. Ringrazio gli organizzatori, l’Assessore Tizzi Zazzaro, le associazioni di categoria dei commercianti e tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile questa giornata. Il nostro centro storico è un tesoro da proteggere e valorizzare, le attività continueranno sabato prossimo! Non mancate!”.

LA RABBIA – Aldilà della storpiatura del nome dell’assessore Zazzaro e dell’emozione vissuta dal primo cittadino davanti a Minnie e Topolino, resta un post che fotografa una Pozzuoli diversa dalla realtà e che cozza con quanto scritto questa mattina da uno dei pochi imprenditori che continuano a “resistere” nel centro storico. Si tratta di Dario Daniele, titolare di “Tredici Gradi”, da sempre uno dei locali più in voga nei vicoli della piazza “Finalmente siete riusciti nel vostro intento…Pozzuoli la città fantasma…Pozzuoli il dormitorio…Pozzuoli fatta ad opera d arte per il fallimento delle attività commerciali…Il centro storico più bello dei Campi Flegrei trasformato prima da un cameriere e poi da un pr nei luoghi più desolati dei quattro comuni flegrei…” ha scritto postando una foto di una Pozzuoli deserta di venerdì sera. Per buona pace di Minnie, Topolino e delle bolle di sapone tanto cari al sindaco di Pozzuoli

LE FOTO