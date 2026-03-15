POZZUOLI/ Pistola nella camera da letto: arrestato 36enne

POZZUOLI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 36enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione di arma da sparo e ricettazione. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – durante un controllo nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto nella camera da letto una pistola semiautomatica con serbatoio inserito, privo di cartucce. Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno appurato che l’arma, risultava provento di furto. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.