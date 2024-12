POZZUOLI/ Pirotecnica Puteoli per festeggiare il 2025 in sicurezza

POZZUOLI – Una vasta e ricca offerta di botti e fuochi d’artificio. E’ quanto offre per la festa di Capodanno Pirotecnica Puteoli, centro autorizzato e specializzato nelle vendita di materiale pirotecnico. Il punto vendita di Arco Felice resterà aperto, con orario continuato, nei giorni 29-30-31 dicembre. La vendita è all’ingrosso e al dettaglio in via Virgilio numero 16. Per info e contatti 3293160297.

LE FOTO

*articolo con contenuto pubblicitario