Arriva “Azzurrina”, il premio per il miglior piatto di Azzurro Pozzuoli

POZZUOLI – Si chiama “Azzurrina” il premio che sarà assegnato al piatto vincitore della gara finale di Azzurro Pozzuoli. Si tratta di una statuina che raffigura una alice, simbolo del pesce azzurro flegreo, che porta sul capo il tipico cappello bianco da chef. La gara vedrà impegnati ristoranti e pizzerie durante l’Aperifish di domani 29 dicembre, evento che chiuderà al Palazzo del Mare del mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli la seconda edizione del festival del pescato locale “Azzurro Pozzuoli”.

IL SUCCESSO – «È un sogno che è diventato realtà, Azzurro Pozzuoli è l’evento che più di ogni altro valorizza il nostro prodotto locale, bene prezioso che dal golfo di Pozzuoli arriva sulle tavole di tutti – spiega l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro – Per l’evento conclusivo di questa seconda edizione abbiamo pensato di dare vita ad “Azzurrina”, una statuina che raffigura un’alice simbolo del nostro mare. E la consegneremo proprio durante l’Aperifish, altro momento importante che valorizza la tradizione enogastronomica della nostra terra».

IL PREMIO – Il miglior piatto realizzato con pesce azzurro sarà scelto da una giuria tecnica e popolare: la prima sarà composta da esperti del settore, chef e giornalisti; l’altra dai cittadini che parteciperanno all’Aperifish di domani. «La seconda edizione di Azzurro Pozzuoli conferma l’attenzione generale verso un consumo alimentare sostenibile, che tende alla valorizzazione dei prodotti locali. Il pesce azzurro è una delle nostre eccellenze gastronomiche, che i nostri chef valorizzano ogni giorno con rispetto e attenzione» afferma il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

COME PARTECIPARE – All’evento, in programma a partire dalle 18 al Palazzo del Mare, prenderanno parte oltre venti tra ristoranti, bar e pizzerie presenti nella città di Pozzuoli. Per prenotarsi basta compilare il form online al link https://azzurropozzuoli.it/.