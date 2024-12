BACOLI/ Ruba un borsello da un’auto davanti a due bambini, ladro inseguito e arrestato

BACOLI – Ruba un borsello in un’auto davanti ai figli della vittima che tra pianti e urla danno l’allarme, poi viene inseguito e arrestato dai carabinieri. E’ accaduto a Bacoli, in un parcheggio davanti al negozio “Happy Casa Store”. Qui una coppia di coniugi era scesa per fare la spesa, lasciando a pochi metri i due figli in auto. Improvvisamente, un uomo ha aperto la porta della vettura e gli ha strappato dalle mani un borsello. Le urla e i pianti dei due bambini hanno richiamato l’attenzione del padre che si è dato all’inseguimento del ladro, mentre la madre ha chiamato il 112. Immediatamente sul posto è giunta una pattuglia dalla stazione di Monte di Procida che si trova nelle vicinanze. I militari hanno intercettato il ladro e lo hanno bloccato. Per l’uomo sono scattate le manette, mentre la refurtiva è stata restituita alle vittime.