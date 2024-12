POZZUOLI/ «Petronio Caffè»: nasce a scuola il progetto di bar didattico

POZZUOLI – L’Istituto Petronio ha inaugurato il “Petronio caffè” un progetto di Bar didattico fortemente voluto dal dirigente scolastico Filippo Monaco strettamente connesso alla metodologia dei PCTO per consentire agli studenti di mettere in pratica le competenze professionali alberghiere acquisite in aula e nelle esercitazioni, trasferendole in contesti di realtà. L’ obiettivo del progetto mira a costruire una scuola dinamica e di sperimentazione nella quale gli allievi saranno i veri protagonisti dell’apprendimento perché chiamati a realizzare esperienze di Fundraising e di autogestione. Gli studenti assumeranno il ruolo di giovani imprenditori per riprodurre in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera e grazie alla metodologia del learning by doing svilupperanno competenze trasversali legate all’imprenditorialità. L’iniziativa prevede la somministrazione agli studenti e al personale di servizio, durante l’orario di lezione e sotto il coordinamento e la supervisione dei docenti, di alcune tipologie di bevande e merende.

LA SFIDA – «Questa offerta formativa –afferma il dirigente Filippo Monaco- consentirà agli studenti di orientarsi nella complessità del mondo del lavoro e, se interessati, realizzare una start-up di un’impresa reale; di valorizzare modelli di apprendimento esperienziali in contesti laboratoriali e sostenere gli studenti verso scelte autonome e responsabili, attente all’etica ed alla legalità; di potenziare la creatività e l’innovazione ; di favorire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli; di ricercare l’integrazione dei saperi e l’acquisizione metodi attivi». Al taglio del nastro per la giornata di apertura anche il primo cittadino del comune di Pozzuoli Luigi Manzoni che insieme al dirigente scolastico, agli studenti, ai docenti e al personale della scuola, ha inaugurato questo spazio di formazione che sarà luogo di connessioni fra percorsi formativi e mondo del lavoro. «Questa nuova sfida progettuale – afferma Manzoni – rappresenta un’occasione significativa per creare concrete sinergie formative per i giovani del territorio flegreo, per valorizzare la loro esperienza, incoraggiare l’apprendimento collaborativo, sviluppare il senso di responsabilità e l’esercizio della cittadinanza attiva».