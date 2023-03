POZZUOLI/ Pericoli dal sito archeologico: scuola chiusa e custode sgomberato

POZZUOLI – Scuola chiusa e custode sgomberato dopo il distacco dei pannelli di copertura dei resti archeologici della Necropoli che sorge tra il parco Bognar e il Ponte Copin. E’ quanto ha disposto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni attraverso un’ordinanza sindacale con la quale ha interdetto l’istituto paritario San Giuseppe per motivi di sicurezza. La decisione è arrivata in seguito al sopralluogo dei tecnici comunali intervenuti ieri sera insieme ai vigili del fuoco della squadra 5B e alla Polizia Municipale. A causare il pericolo sono state le forti raffiche di vento che nella giornata di ieri hanno divelto i pannelli di copertura dei manufatti archeologici che confinano con la scuola San Giuseppe, con la casa del custode, con alcune abitazioni che si trovano in via Solfatara tra i civici 59-63 e in via Bognar 40-42 e con la variante Solfatara all’altezza del ponte Copin.

L’INTERVENTO – Alcuni pannelli sono stati rimossi dai Vigili del Fuoco ma “non si esclude che altri pannelli possano sganciarsi dalla struttura in ferro” e che “per la gravità della situazione si è deciso, congiuntamente con i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, di interdire la scuola e la casa del custode fino all’eliminazione del pericolo” si legge nell’ordinanza a firma del sindaco. Di conseguenze sono sospese anche le lezioni per gli alunni dell’istituto scolastico.