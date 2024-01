POZZUOLI/ Parcheggio selvaggio tra i vicoli del Rione Terra «Dove sono i vigili?»

POZZUOLI – Auto parcheggiata davanti a una rampa di scale tra i vicoli del Rione Terra, borgo suggestivo e storico della città di Pozzuoli. Episodio non nuovo, secondo le segnalazioni che giungono alla nostra redazione da giorni. Il Suv (nella foto) era stato parcheggiato nella serata di ieri (2 gennaio) in via Duomo in modo tale da impedire anche il passaggio dei pedoni. «Indecente, incivile. Dove sono i Vigili Urbani di Pozzuoli?. Il responsabile alla catena di comando del Comune sul Rione Terra si è perso nelle langhe a causa di una nebbia fittissima?» ci scrive un lettore indignato nel vedere il mezzo in sosta selvaggia.