POZZUOLI/ La denuncia: «All’Asl tutti ammalati, non posso fare cambio medico per i miei figli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vi scrivo per avvisarvi che all’Asl di Monterusciello, dove mi sono recata stamattina, non si possono effettuare prestazioni, tra cui il cambio del medico di base, perché i dipendenti sono tutti ammalati. Così riferisce il responsabile dopo mezz’ora di attesa. Sono 2 giorni che mandano tutti agli uffici di via Terracciano. Ci hanno detto che la piattaforma non funziona invece dopo nostra insistenza hanno detto che i dipendenti sono malati. Io mi chiamo Gigante Angela, mi ero recata li perché il mio medico è andato in pensione e dovevo mettere il medico nuovo anche ai miei figli. All’Asl di via Terracciano dove mi sono recata mi hanno detto che devo tornare domani mattina perché c è un solo dipendente che sta lavorando e che sono finiti i numeri disponibili».