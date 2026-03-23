POZZUOLI/ Parcheggiatore abusivo segnalato sui social e fermato dalla Polizia

POZZUOLI – Una segnalazione attraverso i social ha fatto scattare, sabato sera, il fermo di un parcheggiatore abusivo. L’uomo, D.A., 47 anni, di Marano, è stato colto in flagranza di reato dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – mentre tentava di farsi consegnare soldi dagli automobilisti. Noto parcheggiatore abusivo, più volte fermato e destinatario di numerose misure, è stato bloccato nei pressi dell’area di sosta a strisce blu di via Roma dove, nonostante il pagamento del ticket per la sosta, chiedeva soldi. Il 47enne è stato così deferito all’autorità giudiziaria, alla quale sono state inoltrate richieste per l’emissione di misure ancora più stringenti nei suoi confronti.