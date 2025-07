POZZUOLI/ Pafundi resta in consiglio comunale «Non c’è nessun conflitto d’interesse»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale Enzo Pafundi: «Venerdì 11 luglio si è tenuta l udienza al tribunale di Napoli per la causa tra il comune di Pozzuoli ed il condominio in cui abito. Il comune di Pozzuoli, attraverso la dirigente Anna Sannino che era presente, ha dichiarato finalmente di non opporsi alla mia fuoriuscita dal processo civile, in virtù del mio atto di rinuncia al rimborso, qualora ci dovesse essere un impugnazione dell’atto di donazione dell’abitazione motivo del contenzioso. Pertanto si è messa la parola fine ad un eventuale decadenza nel ruolo di consigliere comunale, non essendoci più nessun conflitto di interesse. Ritengo che la legge sia ingiusta, perché mette i consiglieri nella condizione di essere privati del diritto alla difesa o, come sottolineava il mio avvocato, è semplicemente una sbagliata interpretazione della norma. Sono comunque onorato di poter rappresentare chi mi ha sostenuto sia in fase di elezione che durante questo periodo, in cui ho avuto importanti manifestazioni di stima. Saprò essere riconoscente a chi mi ha dato conforto e li continuerò a rappresentare con onestà ed impegno politico, nel solo interesse del bene comune.»

«