POZZUOLI/ Oltre le mura del Rione Terra…ci sono Monaco e 18mila euro per una società di Altamura

POZZUOLI – Hai un progetto e non sai come finanziarlo? Rivolgiti al vice sindaco di Pozzuoli, Filippo Monaco, e se gli piacerà potrai ottenere un finanziamento a fondo perduto. Proprio come ha fatto una società di Altamura con “Rione Terra oltre le mura”, che riceverà dal comune di Pozzuoli 18mila euro. Il progetto è stato presentato direttamente dal vicesindaco con delega al turismo agli assessori della Giunta comunale che lo hanno approvato nel mese di ottobre.

LA STORIA – Nessun bando, né un avviso alla cittadinanza, ai giovani, alle associazioni del territorio, seppur consentito dal norma che regola questa tipologia di finanziamenti. Gli ideatori di “Rione Terra, oltre le mura” -realizzato da “Lab Marketing & Comunicazione” nella non vicina Altamura, sono stati bravi a mettere nero su bianco un progetto che ha affascinato il vicesindaco a tal punto da portarlo a mettere il proprio in testa a una delibera di giunta quale promotore dell’iniziativa da finanziare con le casse comunali. Un progetto che però, ad oggi, secondo quanto trapela dagli uffici comunali non avrebbe nemmeno la copertura finanziaria nonostante l’impegno di Monaco a dare l’ok alla spesa da 18mila euro.

LA PRESENTAZIONE – “Rione Terra, oltre le mura” sarà presentato domani mattina in prima persona proprio dal vice sindaco Filippo Monaco insieme al sindaco Gigi Manzoni e al direttore dell’archivio di stato di Napoli Candida Carrino.