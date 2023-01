POZZUOLI/ Oltre 200 ragazzi in campo per il Torneo di Natale

POZZUOLI – L’edizione 2022 del ‘Torneo di Natale’, manifestazione di calcio a cinque organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Pozzuoli nelle festività di fine anno, ha evidenziato la forte volontà di ripresa e di riconquista della vita normale dei tanti giovani della Diocesi di Pozzuoli. La kermesse, svolta in sinergia con la Pastorale Giovanile diocesana, nel corso delle attività ha sempre attivato i codici di tutela sanitaria anti-Covid in vigore a salvaguardia di tutti i partecipanti. Due le realtà che l’iniziativa ha evidenziato: i successi dei giovani dell’Oratorio Divino Maestro di Quarto e il ritorno alla piena attività dell’Oratorio San Massimo di Licola, fortemente penalizzato dalla pausa imposta dal Covid. I giovani del ‘Divino Maestro’ si sono imposti nelle categorie Under 14, Under 16 ed Over 16. Un risultato colto con la pazienza ed il costante lavoro del gruppo coordinato da Salvatore Di Maria. Il gruppo di San Massimo è stato presente in tutte le categorie guidato dal paziente e determinato allenatore Raffaele Nasprato, sfiorando il successo nella categoria Under 10 e meritando sempre consensi per lo spirito di applicazione e la volontà di fare bene.

L’INIZIATIVA – Nelle altre categorie in gara il successo è stato conquistato nell’Under 12 dai giovani di Sant’Artema di Monterusciello, guidati da Giulio Bonelli e nell’Under 10 dai ragazzi della San Castrese allenati da Giampaolo Coraggio. In quest’ultima categoria la finale è stata decisa solo ai rigori, al termine di una delle gare più intense ed equilibrate dell’intera kermesse. Vanno segnalate per l’attivo contributo anche gli Oratori e le Associazioni quali Medaglia Miracolosa di Soccavo, Sacri Cuori di Cavalleggeri d’Aosta e Red Green di Licola. Oltre 200 i ragazzi coinvolti che si sono confrontati in serrati minitornei sui campi degli oratori San Castrese e Divino Maestro a Quarto e dall’associazione Red Green a Licola. «Sono stati momenti vissuti intensamente dai ragazzi – ha osservato il presidente del Csi Pozzuoli, Girolamo Catalano -. Momenti soprattutto di condivisione che permettono ai nostri giovani di conoscersi, maturare e trasmettersi esperienze delle proprie realtà associative. Con grande piacere – conclude – quest’anno l’attività è stata ripresa con numerose adesioni come nel pre-Covid». L’iniziativa è stata coordinata dal personale tecnico del Csi Pozzuoli con il supporto dei volontari del servizio civile del Consorzio Proodos.