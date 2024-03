POZZUOLI/ Nuovo segretario del Pd, Cammino allontana ogni voce «Non sono interessato e non sarò io»

POZZUOLI – «Non mi è mai interessato, non mi interessa e non sarò io il segretario del Partito Democratico di Pozzuoli». Non usa mezzi termini Franco Cammino, ex vicesindaco e assessore, che attraverso il nostro giornale fa sapere di non voler a ricoprire il ruolo di segretario del Pd. Il suo nome, alla vigilia del congresso che porterà alla nascita della nuova segreteria del circolo cittadino, era circolato nei giorni scorsi. In voga resta invece il nome di Alberto Scotto di Carlo, che al momento sembra essere il favorito a prendere il posto che fino a un anno e mezzo fa era ricoperto da Antonio Tufano.