POZZUOLI/ «Di Costanzo vattene!» Spuntano in città striscioni contro la presidenza della Puteolana – LE FOTO

POZZUOLI – «La nostra passione non può essere un ricatto…Di Costanzo vattene!», «Il gioco è bello finché dura ora vattene a Pianura» e «Di Costanzo vattene!». Recitano così i tre striscioni affissi dai tifosi della Puteolana in rotta con Salvatore e Pietro Di Costanzo, padre e figli patron e presidente della Puteolana. Gli slogan di contestazione sono apparsi all’esterno dello stadio comunale “Domenico Conte” di Pozzuoli, in via Fasano e ad Arco Felice. La protesta arriva dopo i fatti accaduti ieri a Capri e l’annuncio della famiglia Di Costanzo di voler lasciare la città a fine stagione.

LA PROTESTA – Questa mattina Il gruppo Ultras N.D.P. – Noi di Pozzuoli – con questo comunicato aveva fatto chiarezza sulla protesta messa in atto durante la partita persa 3-0 contro gli isolani: «Ci teniamo a sottolineare che siamo andati a Capri per contestare fortemente la squadra viste le ultime cocenti delusioni e crediamo che sia sacrosanto nel calcio, oltre agli applausi, che ci siano anche le contestazioni e il gioco delle parti. Facciamo questo comunicato poiché siamo stati accusati di aggressione fisica, cosa assolutamente ingiusta e non veritiera. Prendiamo le distanze da pseudo dirigenti che si stanno promuovendo a paladini della giustizia; abbiamo contestato fortemente a fine partita la dirigenza poiché si alterava nei nostri confronti e nei confronti di alcuni capresi che con noi sono stati ospitali e disponibili. Chiudiamo questo comunicato chiarendo la nostra posizione, ma ribadendo con forza la linea dura verso società e calciatori non all’altezza di questi storici colori».

