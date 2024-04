POZZUOLI – Un altro sciame sismico è in corso da questa notte. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato a partire dalle ore 03:20 una sequenza di eventi nell’area dei Campi Flegrei. Sono stati già rilevati in via preliminare 17 terremoti con magnitudo massima 2.5. La scossa più energetica è stata registrata alle 05:38 con epicentro Agnano Pisciarelli.