BACOLI/ Sportello “Spazio Donna”, via alle visite senologiche e vascolari gratuite

BACOLI – Lo sportello di prevenzione medica “Spazio Donna”, attivo a Bacoli presso l’ex Caffè Letterario in via Centocamerelle, ha finalità di prevenzione medica per le fasce di popolazione che non rientrano nelle attività di prevenzione ed esenzione dell’ASL territorialmente competente. Le tipologie di interventi variano dalla prevenzione oncologica, al cardiovascolare e visite senologiche. Il calendario di aprile prevede visite senologiche martedì 16 e 23 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e visite vascolari venerdì 26 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Le fasce d’accesso alle visite senologiche sono le donne dai 29 ai 44 anni ed over 69; le fasce d’accesso alle visite vascolari sono dai 45 ai 65 anni. Il Comune informa la cittadinanza che le visite gratuite possono essere effettuate solo ed unicamente previa prenotazione al numero dedicato 0818553214 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.