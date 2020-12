POZZUOLI – Per consentire il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, nel corso delle due notti comprese tra il 21 e il 23 dicembre, sul tratto di via Solfatara recentemente ripavimentato sarà istituito il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata. Il tratto sul quale vigerà il dispositivo temporaneo della circolazione è quello compreso tra l’incrocio con la variante Solfatara e l’incrocio con via Coste d’Agnano. Per causare meno disagi possibili ai cittadini, l’intervento sarà eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, quindi nel corso delle notti comprese tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì della settimana prossima.