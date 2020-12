BACOLI – Il lago Miseno diventerà la casa degli sport acquatici. Lo annuncia il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che fa sapere che è stato ammesso a finanziamento il progetto per realizzare un’area gioco all’interno e sulle coste del lago. Sarà possibile organizzare grandi eventi sportivi sostenibili, rispettosi della natura, e dal richiamo nazionale ed internazionale. «Valorizzeremo così gli spogliatoi dell’ex campo “Maremorto”, allestendo bagni e docce utili proprio per gli atleti che, ad esempio, in canoa o in barca a vela, si muoveranno in acqua. Dando sostegno e forza a realtà territoriali vincenti e coinvolgenti come il Canoa Club Napoli o la Lega Navale di Bacoli. E tutte coloro che ne faranno richiesta. Uno spazio per sport, proprio lì dove sorgeva il tempio cittadino del calcio di provincia, tra la villa comunale e la pista ciclabile. Al cospetto di un panorama meraviglioso, immersi tra flora, fauna e storia. Nel cuore dell’antico porto militare romano – dice il primo cittadino di Bacoli – È un orgoglio per la nostra città che i 60.000 euro utili a finanziare le opere facciano parte delle economie avute dalla XXX Universiade, tenutasi a Napoli nell’estate 2019. E che la Regione Campania abbia accolto la nostra candidatura».