POZZUOLI – Una nuova area parcheggio al servizio della città di Pozzuoli. La società Copin ha provveduto alla rimozione del vecchio impianto per la messa in sicurezza delle acque di falda realizzato in via Fasano, su suolo comunale, nel 2006. La struttura, che si trovava nelle vicinanze del rudere di Villa Maria, demolito di recente, era in disuso da diversi anni. Al suo posto sorgerà un’area parcheggio. La demolizione è stata completata in questi giorni e l’area è stata asfaltata per far posto a nuovi posti auto.