POZZUOLI/ Nasce il fronte alternativo a Manzoni: incontro tra consiglieri comunali (anche di maggioranza) e forze politiche

POZZUOLI – Un’alternativa, un nuovo progetto che nasce all’interno del Campo Largo. O meglio, che mette in discussione proprio quel Campo Largo puteolano in cui sono rimasti il PD, Europa Verde, mezza Italia Viva e due civiche. La prima pietra è stata messa ieri durante un incontro andato in scena a Pozzuoli tra forze politiche e consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione. Presenti al tavolo l’ex vice sindaco Filippo Monaco insieme ai rappresentanti del suo movimento “Uniti per Pozzuoli”, il gruppo di Azione, l’ex assessore Titti Zazzaro, i consiglieri comunali di opposizione Gianluca Sebastiano (Italia Viva), Carlo Morra (Spazio Flegreo), Riccardo Volpe (+Europa) e i consiglieri di maggioranza del Partito Democratico Antonio Villani e Manuela D’Amico.