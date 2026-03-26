Epatite A, “Le Iene” a Bacoli: sotto accusa l’impianto fognario

BACOLI – Con un servizio in apertura della puntata andata in onda ieri sera su Italia 1, “Le Iene” sono arrivate a Bacoli per parlare dell’emergenza Epatite A e hanno messo sotto accusa l’impianto fognario bacolese e il depuratore di Cuma. E lo hanno fatto intervistando imprenditori ittici ed esperti ambientali. Nel servizio è stato sottolineato il malfunzionamento dell’impianto fognario bacolese. A partire dagli scarichi del “troppo pieno” che avvengono proprio nel lago Fusaro, laddove persiste un campo di cozze. Ma non solo: si registrano scarichi a mare del “troppo pieno” anche a Baia, sul porto, nei pressi della pompa di benzina, a Marina Grande dove sono presenti campi di cozze, nonchè a Miliscola a largo della foce lacuale. Alla base del servizio dell’invito de “Le Iene” Max Andretta, la ricerca dello Zoo Profilattico di Portici che ha individuato come responsabile dell’Epatite A gli scarichi fognari in mare da cui i frutti di mare avrebbero contratto il virus HAV.

L’INCHIESTA – La Procura ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, sugli scarichi fognari che potrebbero essere la causa della diffusione del virus. L’apertura del fascicolo punta a verificare eventuali responsabilità nella gestione da parte dei Comuni degli impianti fognari, a seguito delle ricerche effettuate sulla causa del virus, motivo per cui la vicenda assume particolare rilievo sul piano pubblico e istituzionale.