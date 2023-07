POZZUOLI/ Musica cristiana, Anna Maiorano presenta il suo nuovo brano

POZZUOLI – Si chiama Anna Maiorano, vive a Pozzuoli ed è una cantautrice di musica cristiana. A breve uscirà il suo nono brano “Sui tuoi Passi”. «Da piccola ho sempre amato e frequentato la chiesa, e per questo ringrazio mia madre. Mi definisco una piccola matita nelle mani di Dio. Ispirata da Lui, ho sentito dentro di me di prendere un foglio e una matita e scrivere ciò che provavo per Gesù. Così nasce il mio primo brano e poi gli altri», ci racconta Anna che da tre anni si dedica alla musica cristiana. Nel suo nuovo brano si parla di un mondo dove non c’è amore, ma solo odio e guerre. «Chiedo a Dio di donarci un cuore puro, un cuore capace di amare! Vi invito a seguirmi su YouTube e Spotify per rimanere aggiornati», conclude Anna.