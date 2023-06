POZZUOLI/ Multato dai vigili per aver montato due bandierine del Napoli sullo scooter

POZZUOLI – Eccesso di zelo, esagerazione o vigile juventino? Sono le ipotesi che, tra incredulità e ilarità, in queste ore rimbalzano sui social dopo il video postato da un tifoso del Napoli che ieri è stato multato a Lucrino, nei pressi della Rotonda Cavani. Il motivo? Aveva due bandierine del Napoli attaccate sul proprio scooter, accanto agli specchietti retrovisori. Il protagonista della controversa vicenda è un 63enne, fermato da una pattuglia della polizia municipale di Pozzuoli. All’alt i caschi bianchi hanno contestato all’uomo, che si trovava in compagnia di un’altra persona (i due indossavano regolarmente il casco) la presenza delle bandierine in violazione dell’articolo 79 comma 4 del codice della strada. Nella fattispecie, al 63enne è stata contestata “l’alterazione delle caratteristiche costruttive” dovuta appunto alla presenza delle bandierine che, attaccate agli specchietti esterni, condizionavano “la visibilità e la funzionalità dello scooter e dello sterzo”, Un verbale da 83 euro che ha scatenato le proteste sul posto del 63enne e della donna che era con sé la quale ha ripreso la scena che è stata postata su Facebook, Tik Tok e Twitter dando vita a migliaia di commenti e proteste contro l’operato della Polizia Municipale di Pozzuoli.